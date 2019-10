Sversano illecitamente rifiuti pericolosi e tossici: 2 denunce Il materiale proverrebbe da un'industria conserviera. Sequestrata un'area

Lasciano nelle campagne rifiuti pericolosi e tossici, due persone sono state denunciate per smaltimento illecito, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali e realizzazione abusiva di una discarica non autorizzata. Si tratta di due uomini di Altavilla Silentina, P.D.P. e G.P. rispettivamente 42 e 47 anni. In azione i militari delle Stazioni Carabinieri di Altavilla Silentina e Borgo Carillia che hanno individuato, all’interno di un locale terreno agricolo i due uomini intenti, con camion e pala meccanica, a sversare un ingente quantitativo di materiale sul terreno.

Immediatamente sono scattati i controlli da parte dei militari che avrebbero accertato lo sversamento di fanghi misti di lavorazione e residui vegetali derivanti da industria conserviera che i due stavano letteralmente spalmando sul terreno.

Giunti in rinforzo altri militari dal Comando Compagnia Carabinieri di Eboli, si è proceduto al sequestro dell’intera area di circa 3mila metri quadri e dei mezzi di lavoro utilizzati.

Nei prossimi giorni verranno effettuate altre verifiche specifiche con personale specializzato per quantificare l’entità del danno ambientale realizzato e procedere alle successive opere di bonifica dell’area.