Blitz dei Nas in pizzeria: trovati alimenti non tracciabili Verifiche e controlli nel locale della zona orientale di Salerno

F.D.

Blitz dei NAS di Salerno all’interno di una pizzeria in piazza Santelmo, a Torrione. Nel merito di controlli a tappeto su tutto il territorio salernitano, i militari dei NAS di Salerno, in borghese, accompagnati dai militari dei Carabinieri di Salerno, hanno effettuato alcune verifiche e controlli all’interno di un locale nel cuore del quartiere di Torrione, nella zona orientale della città. Il controllo è scattato intorno alle 19, i militari hanno effettuato alcuni controlli igienico – sanitari all’interno della pizzeria. In particolar modo, sono stati verificati lo stato della cucina e della pulizia del locale.

L’accertamento è ancora in corso. Attualmente, stando ad un primo controllo, risultano solo alcuni alimenti privi di tracciabilità. Prevista, infatti, una sanzione amministrativa ai danni del proprietario dell’attività ma nessuna chiusura del locale.