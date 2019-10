Incidente stradale in Piemonte: muore salernitano L'anziano è finito fuori strada, ribaltandosi con l'auto. Inutili i soccorsi, ferita la moglie

Tragedia ieri mattina a Strambino. Sulla provinciale 81 un pensionato di 81 anni di Vische, ma originario di Sant’Arsenio, Germano Costa, ha perso il controllo della propria vettura ed è finito nei prati ribaltandosi. L'uomo è morto sul colpo. Inutili i tentativi effettuati da parte dei soccorsi di rianimarlo.

In auto con l'81enne la moglie che ha riportato ferite gravi in varie parti del corpo ed è stata trasferita in ospedale ad Ivrea dal personale del 118. Al lavoro i carabinieri di Strambino per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'uomo potrebbe aver perso il controllo dell'auto in seguito ad un malore.