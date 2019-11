Travolto da una mandria di bufale, muore operaio Il bestiame sarebbe fuggito da un cancello aperto investendo l'uomo, indagano i Carabinieri

Tragedia in mattinata in località Spinazzo, a Capaccio-Paestum. Un operaio di un'azienda bufalina ha perso la vita mentre stava lavorando, travolto da una mandria di bufale. L'uomo, di nazionalità indiana, stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe esser stato schiacciato mortalmente dal bestiame fuggito da un cancello aperto.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi e dei carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello, che indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ancora da stabilire se il paddock dove si trovavano gli animali sia stato lasciato aperto o se il cancello si sia spalancato accidentalmente. A rinvenire il corpo senza vita dell'uomo i proprietari dell'allevamento.

La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Speranza a Battipaglia, a disposizione della Procura di Salerno, che ha aperto un'inchiesta.