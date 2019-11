Scontro tra auto e camion su A2: traffico in tilt Il furgone si è ribaltato sulla strada in direzione Fisciano

Lunghe code e traffico in tilt da questa mattina sull’autostrada A2 in direzione Fisciano a causa di un incidente. L’impatto è avvenuto intorno alle 8 tra un’automobile e un furgone che trasportava pane. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente tra i due veicoli che hanno terminato la loro corsa andando a sbattere contro il guard rail, è andata peggio per il conducente del furgone che si è ribaltato sulla strada.

Feriti e dinamica sono ancora da chiarire, intanto si è formata una lunga coda di automobili in autostrada che sta facendo registrare traffico intenso in entrambe le direzioni.