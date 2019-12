Pontecagnano Faiano, donna investita da un'auto Trasportata in ospedale dopo i soccorsi del Vopi

E' stata investita da un'auto, ed ha riportato alcune ferite per fortuna non gravi. Paura a Pontecagnano Faiano per una donna.

Soccorsa dai sanitari del Vopi, la malcapitata è stata soccorsa e poi trasferita all'ospedale "San Giovanni Di Dio e Rufgi d'Aragona" di Salerno. Le sue condizioni, per fortuna, non destano particolare preoccupazione anche se lo spavento è stato tanto.