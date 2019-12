Cade da un albero mentre pota dei rami: grave 41enne L'uomo è ricoverato all'ospedale di Eboli

Si trova ricoverato all'ospedale di Eboli in gravi condizioni il 41enne precipitato da un albero mentre stava potando dei rami. L'incidente ad Altavilla Silentina, in un terreno privato in via Tempa di Pilano. L'uomo avrebbe tagliato un ramo che sarebbe finito su un cavo della pubblica illuminazione, spezzatosi a sua volta e finito sull'operaio.

Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato al Maria Santissima della Speranza, il 41enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso intanto indagano i carabinieri.