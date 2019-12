Tragedia sfiorata su via Roma: cade albero sulla carreggiata Sul posto sanitari e forze dell'ordine Chiusa la strada.

Tragedia sfiorata questo pomeriggio su via Roma a Salerno, dove, nei pressi della Provincia, sono caduti due alberi sulla carreggiata. Probabilmente gli alberi, hanno ceduto a causa del maltempo che nelle utlime ore ha messo in ginocchio la maggior parte delle strade della città, provocando diversi disagi e allagamento. Due i punti interessati, un primo albero è caduto poco prima della Provincia, un secondo albero ha coinvolto anche un'auto in transito subito dopo Palazzo Sant'Agostino.

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Sul posto sono tempestivamente arrivati i sanitari e i vigili urbani per ristabilie la circolazione. Attualmente solo tanto spavento per le macchine in transito. Il traffico veicolare, inevitabilmente, è stato bloccato su tutta via Roma. La strada è stata chiusa al transito, veicolate anche le direzioni dei pullman.

Un primo commento sull'accaduto è arrivato dal consigliere comunale Roberto Celano. "La manutenzione è la priorità che qualsiasi amministrazione seria dovrebbe garantire. A Salerno sono decenni che paghiamo tasse elevatissime per mantenere un sistema vergognoso di gestione che ha quale unico obiettivo quello di foraggiare il consenso. Pretendiamo rispetto, servizi e sicurezza da chi vergognosamente governa da troppo tempo la città".

I disagi in città non si fermano solo su via Roma. Nel pomeriggio di oggi, dopo circa 3 ore ininterrotte di pioggia, alcuni alberi sono caduti anche in piazza San Francesco, sul rione Carmine, e in via ostaglio nei pressi del canile di Salerno.