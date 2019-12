Cadono massi sull'Amalfitana: chiusa strada a Maiori Sul posto carabinieri, vigili e una squadra dell'Anas

Le forti pioggie e il vento delle ultime ore non hanno messo in ginocchio solo la città di Salerno. Una nuova frana ha interessato la strada statale 163 “Amalfitana” che è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il km 39,350 e il km 40,050, nel comune di Maiori, in provincia di Salerno. La caduta dei massi è stata registrata nel pomeriggio di oggi, fortunatamente, in quel momento, non ci sono state auto in transito e, quindi, nessun ferito.

Lungo il tratto era già attivo il senso unico alternato per consentire al comune di Maiori e al Genio Civile di Salerno di completare le attività di messa in sicurezza del versante. Il percorso alternativo consigliato è costituito dalla strada provinciale 2, itinerario Maiori – Valico di Chiunzi e viceversa. Una seconda opzione è costituita dalla ex strada statale 366.

La squadra Anas è sul posto per la gestione della viabilità. Sul posto anche carabinieri e vigili urbani. Già la scorsa estate la stessa zona era stata interessata da caduta massi.