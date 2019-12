Frana a Maiori: fango a pochi metri dalle case Evacuate 5 famiglie. Non si fermano gli smottamenti in Costiera Amalfitana

Ancora frane in Costiera Amalfitana, dopo il cedimento che ha interessato questa mattina Ravello paura questo pomeriggio anche a Maiori per il cedimento di un terrazzamento agricolo che ha provocato una colata di fango che per poco non ha raggiunto le case, lo smottamento nei pressi della Chiesa del Convento di San Francesco. Non si registrano feriti solo tanta paura tra i residenti. Evacuata una palazzina abitata da 5 famiglie. Una situazione, quella della Costiera Amalfitana, di gravi disagi che non accenna a risolversi.