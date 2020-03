Tragedia a Maiori, 85enne si spara alla testa Scossa la comunità del piccolo comune costiero

Un risveglio tragico quello di stamattina per i cittadini di Maiori. Un uomo di 85 anni ha deciso di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa. E’ successo intorno alle 8, all’interno della sua abitazione nel comune costiero, in pochi instanti ha deciso di premere il grilletto della Beretta calibro 9 e farla finita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e i soccorritori del 118 che hanno tentato di prestare i primi soccorsi alla vittima e di rianimarla, senza però avere alcun riscontro.

In casa con lui c’era la badante che lo accudiva ogni giorno. Dolore immenso per i familiari e per tutte le persone che lo conoscevano. Non si conoscono i motivi che hanno spinto l’uomo a compiere l’estremo gesto.