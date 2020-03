Ricoverato per Covid-19: militari aiutano la famiglia I carabinieri hanno preso e consegnato ai sanitari gli effetti personali del 50enne ricoverato

Una persona affetta da polmonite da covid-19 è stata ricoverata d’urgenza all'ospedale di Scafati. La famiglia, in quarantena, non ha avuto il tempo e neanche il modo di preparare un borsone con gli effetti personali. Così sono arrivati i carabinieri che hanno consegnato il tutto ai sanitari. Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina ha effettuato un “trasporto protetto” da Auletta, di un borsone contenente effetti personali di un 50enne ricoverato all’Ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati.

L’uomo, due giorni prima, era stato riscontrato positivo al tampone per Covid-19 e d’urgenza trasportato e ricoverato con ventilazione artificiale presso il nosocomio scafatese. La sua famiglia, a causa dell’immediatezza del trasporto in ospedale, non aveva avuto il tempo di approntare un borsone contenente effetti personali per affrontare il ricovero, senza nemmeno poter successivamente recapitare l’occorrente, a causa del conseguente stato di quarantena per l’intero nucleo famigliare.

Dopo aver rappresentato tali difficoltà al primo cittadino di Auletta, lo stesso si è rivolto al Comando della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina.