Maxi incendio distrugge azienda zootecnica: danni ingenti A fuoco oltre 700 rotoballe ed un camion espurgo: vigili del fuoco al lavoro per ore

Si contano i danni dopo il maxi incendio di questa mattina presso un'azienda zootecnica di Altavilla Silentina. Le fiamme sono partite da alcune rotoballe di paglia e fieno, alcune delle quali stoccate proprio poche ore prima. Oltre 700 i balloni destinati al bestiame distrutti dal fuoco. Il rogo ha anche investito un camion per l'espurgo.

Ad alimentare le lingue di fuoco il forte vento, che ha reso ancora più complicate le operazioni di spegnimento: al lavoro tre autobotti dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, che hanno lavorato per ore per avere ragione dell'incendio. Una densa colonna di fumo è stata visibile per ore anche a grande distanza.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi e risalire alla causa dell'incendio che ha gravemente danneggiato l'azienda bufalina salernitana.