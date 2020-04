Bellizzi: furto con scasso nella notte alla Farmacia Sant'Anna Ladri in azione poco dopo la mezzanotte. Alcuni cittadini hanno allertato i carabinieri

Non preoccupa solo l'emergenza sanitaria ma anche i ladri in azione nella notte, a Bellizzi. Presa di mira da alcuni malviventi la Farmarcia Sant'Anna nel cuore della città. Poco prima dell'1 di notte, alcuni ladri, ancora non identificati, hanno forzato la saracinesca dalla farmacia, riuscendo ad introdursi all'interno.

Il bottino è di circa 2mila euro, i danni all'interno non sono stati ancora calcolati. Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni cittadini che hanno sentito rumori sospetti provenire dall'interno dell'attività. I ladri, però, sono riusciti a mettere a segno il colpo in meno di tre minuti. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, avevano già fatto disperdere le tracce.

"Purtroppo questa notte abbiamo subito una rapina", scrive il proprietario della Farmacia, "Di questi tempi pesa particolarmente nell'animo ma fortunatamente non è accaduto nulla di grave. Ci rialzeremo come sempre. Non è la prima volta e non sarà l'ultima. Un grazie particolare ai carabinieri in servizio ed ai cittadini che li hanno allertati. Avanti, a testa alta".