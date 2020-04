Fa esplodere la sua abitazione, 57enne salvo per miracolo Ha aperto la bombola del gas per provare a togliersi la vita, salvato dai carabinieri

Ha tentato di togliersi la vita provocando un'esplosione all'interno della sua abitazione. È vivo per miracolo un 57enne di Altavilla Silentina, attualmente ricoverato nel reparto di Psichiatria del Ruggi di Salerno. L'uomo, che soffre già da tempo di problemi di salute, la scorsa notte ha aperto la bombola del gas e, dopo che la stanza è diventata satura, ha innescato un'esplosione con l'accendino. I vicini hanno avvertito un boato che ha provocato anche danni notevoli all'abitazione: le porte sono state completamente scardinate, i vetri sono esplosi, le tende sono volate in strada e sono rimaste danneggiate anche alcune auto che erano parcheggiate sotto casa. I carabinieri della stazione di Altavilla Silentina, al loro arrivo, hanno trovato l'uomo lievemente ferito. Alla vista dei militari il 57enne ha provato a lanciarsi dal balcone ma è stato tempestivamente bloccato dagli uomini dell'Arma che gli hanno salvato la vita. Trasportato al “Ruggi” è stato ricoverato con trattamento sanitario obbligatorio in psichiatria.