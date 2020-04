Evasione fiscale, nei guai azienda: sequestro da 270mila euro Il blitz delle Fiamme Gialle di Salerno in un'azienda agricola

Lotta all'evasione fiscale, la Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato beni per oltre 270mila euro. Su richiesta della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per la confisca di beni di un'azienda agricola di Altavila Silentina, in provincia di Salerno, per il reato di omessa dichiarazione fiscale.

Da una verifica condotta dai finanzieri di Battipaglia nei confronti di un'azienda di allevamento bovino e vendita di latte, sarebbe emersi redditi non dichiarati al fisco per oltre un milione di euro. Le Fiamme Gialle di Salerno hanno sequestrato liquidità e titoli per un valore di oltre 270 mila euro.