Cava, trovati con attrezzi da scasso: denunciati due uomini Uno dei due aveva già violato 4 volte le norme di contenimento del Covid-19

Gli agenti del Commissariato di Cava de’Tirreni hanno denunciato due uomini, già noti alle forze dell'ordine- un 37enne residente nell’agro nocerino e un 45enne cavese- trovati in possesso di numerosi attrezzi per lo scasso.

Secondo quanto emerso, un cittadino di Cava ha allertato le forze dell'ordine sulla presenza, all’interno di una stazione di rifornimento in via XXV Luglio, di due individui, a bordo di un’utilitaria, che chiedevano agli utenti di poter utilizzare la loro carta del reddito di cittadinanza per effettuare rifornimento in cambio del corrispettivo in contanti.

Gli agenti sono riusciti ad intercettare l'auto dei due mentre si dirigeva verso Nocera. Poco prima che il conducente arrestasse la marcia, l'altro ha lanciato dal finestrino tre siringhe. Sottoposti ad una perquisizione, estesa anche al veicolo, sono stati trovati in possesso di alcuni cacciaviti di varie tipologie, numerose tenaglie e pinze, taglierini, un raschietto con lama ed una torcia. Oltre alla denuncia, per entrambi è scattata la contestazione della violazione prevista per l’abbandono di siringhe utilizzate per l’assunzione di sostanze stupefacenti, nonché la sanzione amministrativa per la violazione della normativa sanitaria, una violazione per la quale il 45enne era già stato multato in altre quattro occasioni.

Sino ad ora, la Polizia di Stato di Cava de’Tirreni ha controllato circa 1300 persone, delle quali 185 sono state sanzionate secondo le normative governative vigenti, mentre 26 sono state denunciate per altri reati.