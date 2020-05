Incidente mortale a Bellizzi: una vittima e diversi feriti Tre le vetture coinvolte nel tragico impatto

Un tragico incidente si è verificato questa sera a Bellizzi. Nell’impatto ha perso la vita una persona di cui ancora non si conoscono le generalità. Altre tre persone sono state trasportate in ospedale dai sanitari del Vopi. Da una prima e sommaria ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Battipaglia pare che un’auto sia stata tamponata da altre due che venivano dalla corsia opposta. Ma i militari sono ancora al lavoro per far chiarezza su quanto accaduto. L’impatto è stato violentissimo ed è risultato fatale per una persona. Sul posto anche i vigili del fuoco.