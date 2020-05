Imprenditore ferito da un colpo di pistola alla testa Il dramma a Cava de' Tirreni

Momenti di paura nella frazione San Pietro di Cava de’ Tirreni per il ferimento di un imprenditore. L'uomo è stato ritrovato nella sua abitazione in condizioni gravissime, con una ferita alla testa procurata da un colpo di pistola. Al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi, non si esclude il suicidio.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha portato il ferito al “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove si trova ricoverato in condizioni critiche. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.