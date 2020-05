Tragedia a Baronissi: 63enne si toglie la vita in casa Volto molto noto ed apprezzato in città. Anche il sindaco Valiante ha voluto ricordarlo

Tragedia questa mattina a Baronissi dove un 63enne ha deciso di togliersi la vita all'interno della propria abitazione, in via Nicotera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un'ambulanza e anche i vigili del fuoco. L'uomo si sarebbe barricato in casa. Le ragioni del gesto non sono ancora note.

Il 63enne era molto conosciuto ed apprezzato in città, anche il sindaco Gianfranco Valiante ha commentato il gesto: "Modestino, sei stato amico di tutti, sempre disponibile e sorridente. Improvvisamente e inopinatamente hai deciso di lasciarci. Siamo tutti sgomenti e affranti a chiederci perché".