Spacciava crack a Torrione, arrestato 49enne L'uomo è stato bloccato dagli agenti della polizia di Salerno

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore di Salerno durante la movida salernitana e al fine di contrastare i reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti che interessa sempre più le fasce giovanili, nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti di polizia hanno bloccato in Piazza Gloriosi a Torrione, abituale luogo di ritrovo della movida dei giovani salernitani, Giuseppe Ceruso Corrado di 49 anni, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e di delitti contro il patrimonio.

L'uomo era a bordo di uno scooter, già sottoposto a fermo, si aggirava con fare sospetto in zona e per questo è stato fermato e arrestato. i poliziotti hanno trovato 110 grammi di sostanza stupefacente, di tipo crack e di 425 euro , probabile provento dell’attività di spaccio.