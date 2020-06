Dona gli organi, salva 2 bimbi ma le rubano cellulare e anelli I familiari della 42enne sporgono denuncia

Un brutto episodio ha reso ancora più dolorose queste ore ai familiari della giovane Olga, la 42enne di origine russa morta per aneurisma all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Dopo la decisione di donare gli organi della giovane la scoperta del furto dei suoi effetti personali.

Sarebbero scomparsi infatti il suo telefono cellulare, due anelli, una collanina ed un bracciale.

La famiglia ha così sporto denuncia. I parenti avevano deciso di donare gli organi salvando più di una vita. Prelevati fegato, destinato in parte ad una bambina all'ospedale di Roma, polmoni, anche questi diretti a Roma stavolta per un bambino, il cuore, che invece sarà trapiantato in un ospedale di Napoli, due reni, uno a Napoli e l'altro a Salerno e infine, le cornee, che saranno successivamente trapiantate e per ora, custodite presso la banca degli occhi Campania.

La Direzione Generale dell'Asl ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia per il decesso della donna, riconoscendo poi enorme gratitudine per un gesto di grande amore e solidarietà, che permetterà ad altre persone di poter beneficiare del trapianto.