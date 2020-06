Calci e pugni nella movida a Cava de'Tirreni Aggrediti passanti e sanitari del 118

Calci e pugni durante la movida metelliana. E’ accaduto ieri sera in piazza Abbro a Cava de’ Tirreni dove due ragazzi, in preda ai fumi dell’alcol, si sono picchiati, spaventando gli avventori che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Sembra che uno dei due abbia tentato di aggredire anche una ragazza. Alcuni passanti avrebbero anche provato a sedare la lite restando coinvolti nella violenta aggressione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di medicare uno dei due giovani che però si sarebbe scagliato contro di loro, tentando la fuga. A bloccarlo sono stati Polizia e Carabinieri che lo hanno trasferito presso l’ospedale per le cure del caso e gli accertamenti di rito. Anche l’altro ragazzo è stato medicato dal personale sanitario. Intanto sono in corso le indagini per ricostruire il movente e la dinamica di quanto accaduto.