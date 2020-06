Choc a Salerno, giovane accoltellato in pieno centro Soccorso dai volontari dell'Humanitas è stato trasportato in ospedale

Un giovane di colore è stato accoltellato alla gamba destra a Salerno. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio nel centro cittadino. L'uomo è stato soccorso dai volontari dell'associazione Humanitas che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale. A dare notizia dell'accaduto è stato il presidente del Corpo di soccorso Humanitas, Roberto Schiavone di Favignana attraverso una nota stampa. Gli agenti della Questura di Salerno sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire all'identità dei responsabili. Il giovane, che nelle prossime ore sarà ascoltato dagli investigatori, avrebbe riferito ai volontari del 118 di essere stato aggredito da tre persone. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.