Auto in un burrone: un morto ed un ferito nel Salernitano Tragedia lungo la provinciale che collega Bracigliano a Siano

È di una donna deceduta e di un giovane gravemente ferito il bilancio di un tragico incidente avvenuto intorno alle 19 lungo la strada provinciale che collega Bracigliano a Siano. L'auto a bordo della quale viaggiavano i due è improvvisamente finita fuori strada, abbattendo un muretto di recinzione e finendo in un dirupo. Un volo di circa 150 metri che ha reso particolarmente complesse le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i volontari delle associazioni La Solidarietà di Fisciano, il Saut di Siano e la Croce Azzurra di Nocera Superiore, supportati da diverse squadre dei vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile. Per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Per velocizzare le operazioni di soccorso si è reso necessario anche l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco che ha trasportato d'urgenza in ospedale il giovane ferito. I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, guidati dal maggiore Alessandro Cisternino, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.