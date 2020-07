Poliziotto stroncato da infarto: lutto a Nocera e Bracigliano Carmine De Caro aveva solo 49 anni, lascia due figli

Lutto al commissariato di Nocera Inferiore per l'improvvisa morte del poliziotto Carmine De Caro. L’assistente capo coordinatore aveva 49 anni e viveva a Bracigliano. Proprio mentre rientrava a bordo della sua auto nel comune salernitano dopo una giornata di lavoro ha avvertito il malore che poi l'ha stroncato. Un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del 118 allertati da un automibilista di passaggio. La tragedia ha scosso entrambe le comunità, affranti amici e colleghi.

“La mattina era stato regolarmente a lavoro, indossando la divisa che tanto amava. Nel pomeriggio è tornato a Bracigliano, comune in cui viveva, ed è lì che è stato colpito da un infarto. Il commissariato di Nocera Inferiore piange la scomparsa dell' assistente capo coordinatore Carmine De Caro. Un poliziotto ligio al dovere, una persona perbene. Lascia due figli ed un forte dolore in chi lo conosceva. Aveva 49 anni" questo il ricordo di Carmine De Caro apparso sulla pagina Facebook "Noi poliziotti per sempre".