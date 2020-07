Vendeva alcolici ai minori: multa per un locale a Nocera I controlli da parte delle Forze dell'Ordine sulla "movida" del centro

Controlli sulla movida nelle zone del centro di Nocera Inferiore. In azione gli agenti delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale. I luoghi, caratterizzati da una maggiore concentrazione di giovani per la presenza di tanti locali, sono stati oggetto di verifiche da parte degli agenti che hanno ispezionato le attività per prevenire forme di illegalità e evitare assembramenti, a tutela dei cittadini.

Nel corso delle verifiche, è stato sanzionato un locale pubblico poichè vendeva alcolici ai minori di 18 anni. L'attività, inoltre, somministrava alcool anche oltre le ore 22, violando la vigente normativa regionale.