Settantenne ferito da un colpo di fucile: è grave L'uomo è stato portato in ospedale dalla Croce Bianca

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno il 70enne soccorso questa mattina, poco dopo le 10:30, dalla Croce Bianca, in via Casa Manzo di Giovi, perché ferito da un'arma da fuoco.

Tempestivo l’intervento dell’equipaggio del 118, giunto sul posto per prestare le cure del caso. L’uomo era nel garage di casa sua, quando è partito un colpo dal suo fucile. Non si conosce ancora la dinamica di quanto accaduto. Il 70enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale, stabilizzate le sue condizioni, la sua prognosi resta riservata.