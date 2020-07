Tragedia a Cuneo: muore 48enne salernitano Il giovane meccanico lascia due figli

Salvitelle a lutto per la morte del 48enne Luigi Scelza. Il meccanico 48enne ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Piemonte, a Vignolo. Lascia un figlio e una figlia. Si era trasferito a Cuneo per lavoro. Era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un camion. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Fatale l'impatto, per il 48enne non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi, l'uomo è stato stato trasportato all'ospedale di Cuneo dove è deceduto.