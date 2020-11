Agropoli. Positivo al Covid viola la quarantena: denunciato Il sindaco: "I controlli continueranno incessanti"

E' stato sorpreso dagli agenti della polizia municipale in giro nonostante fosse risultato positivo al Covid e, quindi, sottoposto a quarantena. Denunciato, nella giornata di ieri, un uomo di Agropoli per aver violato il regime di isolamento domiciliare.

Il sindaco Adamo Coppola lo ha reso noto via social: "Ho disposto controlli puntuali da parte del Comando di Polizia Municipale al fine di verificare il rispetto dell'isolamento fiduciario sia delle persone risultate positive al Covid-19 sia di quelle poste in quarantena quali presunti sospetti positivi. L'attività è stata posta in essere con la esatta indicazione dei nominativi acquisiti dal Dipartimento di prevenzione collettiva dell'ASL Salerno 2. I controlli continueranno incessanti ed i responsabili di eventuali violazioni amministrative o penali saranno puntualmente perseguiti. Un ringraziamento va al comandante Sergio Cauceglia e agli uomini e donne del Comando di Polizia locale per l'ottimo lavoro."