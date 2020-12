Salerno, ruba 129 stecche di sigarette: arrestato Il furto da un rivenditore esterno di tabacchi

Ruba da un rivenditore esterno di tabacchi, 129 stecche di sigarette. Arrestato l'autore di un furto consumatosi nello scorso mese di settembre ai danni di un tabacchi di Salerno. Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di una misura di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Giudice per le Indagini Preliminari, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, a carico di Vincenzo Cario, salernitano.

L’ordinanza è stata emessa a seguito delle indagini effettuate dopo la denuncia, presso gli Uffici della Questura di Salerno nel settembre scorso, per il furto di due grandi scatole contenenti tabacchi, nello specifico 129 stecche di sigarette, che si trovavano all’interno dell’auto di un'altra persona, dopo l’acquisto fatto per la propria rivendita di Tabacchi. Quest’ultimo, senza avvedersene, era stato seguito da un’altra autovettura fin nei pressi della propria rivendita di Salerno e qui, mentre scaricava il primo dei tre imballaggi dalla propria vettura, due uomini a bordo di una Fiat Panda di colore nero si impossessavano dei restanti pacchi dandosi alla fuga.

A seguito degli accertamenti, l’autovettura utilizzata per il furto era stata ripresa dai sistemi di videosorveglianza autostradali e locali. Tale veicolo era stato noleggiato, per i soli tre giorni, utili a commettere il furto, da Vincenzo Cario censurato per reati specifici. Lo stesso, interrogato, aveva fornito una versione dei fatti giudicata dagli agenti inattendibile.

Pertanto, per il salernitano è stata applicata la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.