Travolto e ucciso in strada, oggi i funerali di Nocera Il 19enne alla guida: "Non l'ho visto". Tra le ipotesi anche l'alta velocità

E' stata eseguita ieri pomeriggio l'autopsia sul corpo di Salvatore Nocera, il commercialista originario di Pagani investito e ucciso in Via Zeccagnuolo a San Valentino Torio. Confermata la causa del decesso, le terribili ferite riportate nell'impatto con l'auto - una Ford Fiesta - guidata da un giovane di 19 anni. La vittima è stata trascinata per diversi metri prima che il veicolo arrestasse la sua corsa: l'impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo a Salvatore Nocera.

Oggi, nella basilica di Sant'Alfonso, i funerali dell'uomo. Intanto le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Il giovane alla guida avrebbe detto di non essersi accorto della presenza dell'uomo in strada - un lungo rettilineo che collega Pagani a San Valentino Torio -, già teatro in passato di altri incidenti.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per chiarire i contorni della tragedia che ha funestato questi giorni di festività nell'agro nocerino sarnese.