Sant'Arsenio: 82enne trovato privo di vita in un garage Da giorni i familiari non avevano più sue notizie. Sul posto i carabinieri di Sala Consilina

E' stato ritrovato all'interno di un garage di Sant'Arsenio il cadavere di un 82enne del posto. A segnalare l'assenza dell'uomo, da ormai diversi giorni, un cittadino del posto. Sul posto sono immediatamente giunti i militari della compagnia di Sala Consilina, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, per le prime indagini sul luogo del ritrovamento. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto all'interno di un garage dove, pare, avesse scelto di vivere.

Era da quasi una settimana che i familiari non avevano più notizie dell'82enne. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe morto a causa di un malore. Per escludere ogni dubbio, i militari di Sala Consilina hanno concesso la salma per un esmae esterno ad un medico legale che la svolgerà nella giornata di domani. Escula al momento l'ipotesi di omicidio. All'interno del garage dove l'uomo viveva non è stato ritrovato nessun segno di violenza.