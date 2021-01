Maltrattamenti in famiglia: arrestato due volte in 15 giorni Il gip ha disposto l'aggravamento della misura cautelare: il 40enne ora è in carcere

Un 40enne di Montecorvino Rovella era stato arrestato in flagranza di reato lo scorso 19 dicembre per maltrattamenti in famiglia. Ma nonostante fosse finito agli arresti domiciliari in un altro comune, il 31 dicembre è tornato nell'abitazione familiare dove è nata un'altra discussione con la moglie. I carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana sono intervenuti, arrestando in flagranza di reato l'uomo che è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari. Il giorno seguente i carabinieri della stazione di Montecorvino Rovella hanno chiesto l'aggravamento della misura cautelare per evasione e maltrattamenti in famiglia. Richiesta che è stata accolta dal gip presso il Tribunale di Salerno che ha disposto il carcere per il 40enne.