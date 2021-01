Furto in appartamento e di denaro, arrestato 60enne cilentano L'uomo è stato incastrato dai carabinieri ed ora si trova in carcere a Vallo della Lucania

Aveva rubato il portafogli di una donna che aveva lasciato la borsa all'interno dell'auto, per poi allontanarsi. Oltre al denaro, si era impossessato anche del bancomat col quale aveva prelevato altri soldi. Come se non bastasse, dopo qualche settimana si era introdotto in un'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari.

I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania hanno arrestato un 60enne cilentano, che si era reso protagonista dei furti messi a segno a Stella Cilento.

Il gip del tribunale vallese ha disposto la custodia cautelare in carcere dopo le indagini condotte dai carabinieri, ed ora si trova in una cella dell'istituto penitenziario di Vallo della Lucania.