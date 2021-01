Onoranze funebri e 118,blitz di procura e polizia: 11 indagati Capaccio, le accuse: riciclaggio, peculato, fatture false. Sequestrati beni per 16 milioni

Undici persone indagate, blitz della squadra mobile e della divisione anticrimine dellq questura di Salerno nel settore onoranze funebri e trasporto malati a Capaccio Paestum. Sono i numeri dell'indagine coordinata dalla procura, che contesta infiltrazioni criminali non solo nel comparto funerali ma anche del 118.

Ordinanza di custodia cautelari nei confronti di un imprenditore di Capaccio Paestum e altre dieci persone. Le accuse, a vario titolo, sono di intestazione fittizia di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, peculato, abuso d'ufficio e falso, fatture per operazioni inesistenti e turbata libertà degli incanti.

Nella stessa operazione gli agenti hanno anche sequestrato beni alle associazioni di soccorso pubblico ed ulteriori assetti societari per circa 16 milioni di euro.

Alle 10:30 è in programma una conferenza stampa in procura a Salerno, per illustrare i dettagli del blitz.