Nocera Inferiore, spari contro l'abitazione di un giovane Il ragazzo è ai domiciliari, il fatto è accaduto in via Borsellino. Indaga la Polizia

Indagini in corso a Nocera Inferiore dove nella notte, in via Borsellino, sono stati esplosi cinque colpi di pistola calibro 7.65 contro la porta dell'abitazione di un giovane che si trova agli arresti domiciliari. L'episodio è al vaglio degli agenti della Polizia di Stato che sono al lavoro per risalire al movente del grave gesto. Nel quartiere Piedimonte è intervenuto anche personale della Scientifica che ha effettuato i rilievi tecnici. Sul posto sono state rinvenute due ogive, mentre sulla porta sono stati rilevati i segni dei cinque colpi esplosi.