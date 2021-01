Positivi al Covid ma a spasso in centro: denunciati A Ravello i carabinieri sorprendono due persone che hanno violato l'isolamento domiciliare

Erano sottoposti ad isolamento domiciliare perché positivi al Covid, ma se ne andavano in giro in centro come se niente fosse. Protagonisti della vicenda due cittadini di Ravello, che sono stati sorpresi e denunciati dai carabinieri della compagnia di Amalfi.

I militari hanno notato la presenza delle due persone in strada (tra la serata di ieri e questa mattina) e, con tutte le precauzioni del caso, le hanno accompagnate nuovamente al domicilio per proseguire in sicurezza la quarantena domestica. In ogni caso, per entrambe è scattata la denuncia per violazioni alla normativa anti-Covid.