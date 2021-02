Auto finisce in un canale: muore bambino di 4 anni Tragedia a Casal Velino, a bordo della vettura una madre con due figli

Tragedia a Casal Velino, un'auto, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo in un canale, morto un bambino di soli 4 anni. A bordo della vettura, c'erano una madre con i suoi due figli, un maschio e una femmina. L'incidente è avvenuto in località Verduzio.

Sul posto sono intervenuti tre ambulanze e i sanitari del 118. Inutile ogni tentativo di rianimare il piccolo che sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo. La donna, originaria di Stella Cilento, non sarebbe in gravi condizioni. Rilievi dei carabinieri sul luogo del sinistro, toccherà ai militari ricostruire la dinamica di quanto accaduto.