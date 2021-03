Furto in un supermercato: arrestato un 23enne Il 23enne si trova ora ai domiciliari

Arrestato dai carabinieri della stazione di Montecorvino Rovella un 23enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per reati contro il patrimonio. Era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma. Nel mese di febbraio era stato denunciato dai militari per aver commesso un furto in un supermercato di Montecorvino Rovella. Avrebbe portato via del denaro dalla cassa approfittando della distrazione di una dipendente. Inoltre il giovane avrebbe rubato un motorino a un cittadino di Rovella cercando di estorcere del denaro al proprietario, 100 euro, per la restituizione del mezzo. Il giovane è stato posto ora ai domiciliari.