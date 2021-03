Pagani, spunta un coltello durante la lite: uomo ferito Indagini in corso da parte dei carabinieri. Sul posto La Solidarietà di Fisciano

Si sono vissuti istanti di forte tensione questa sera a Pagani. Mentre i vigili del fuoco domavano un incendio un centro di demolizione dismesso in via De Gasperi, carabinieri e soccorritori sono stati impegnati per sedare una lite tra due uomini. Il diverbio, presumibilmente legato a motivi di vicinato, ha rischiato di degenerare. Durante la lite, infatti, sarebbe spuntato anche un coltello. I sanitari dell’associazione La Solidarietà di Fisciano hanno medicato sul posto una delle due persone, ferita lievemente. I carabinieri della locale Tenenza, invece, sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto ed appurare il movente.