Maiori: scoperta trappola per animali tra la vegetazione Denunciato bracconiere. La trappola era stata allestita, probabilmente, per catturare cinghiali

Controlli ambientali in provincia di Salerno. I carabinieri forestale di Tramonti, in località “Lauro-Badia” nel comune di Maiori, durante un pattugliamento hanno scoperto, nascosta tra la vegetazione, una trappola per animali di grossa taglia, allestita probabilmente per catturare cinghiali, costruita con una capiente cisterna in plastica con sopra una botola a scatto.

Le indagini dei militari hanno consentito di individuare l’autore del marchingegno, che poteva rivelarsi una

trappola letale per gli animali ma anche un rischio per la pubblica incolumità. La trappola è stata sequestrata e il responsabile denunciato per il reato di bracconaggio.