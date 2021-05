Droga: due giovani arrestati a Buonabitacolo Nei guai un 25enne e un 20enne napoletani

Due giovani sono stati arrestati per droga a Buonabitacolo. In azione i carabinieri durante controlli sulla Bussentina. Nei guai un 25enne ed un 20enne, originari di Nola, si trovavano in auto quando sono stati fermati per un controllo e scoperti in possesso di panetti di hashish del peso di oltre 200 grammi. Lo stupefacente era nascosto nelle parti intime. Si trovano entrambi ai domiciliari.