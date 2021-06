Sos sicurezza a Salerno, il grido dei commercianti: «Di notte non si dorme più» «È un periodo pazzesco, per noi commercianti è diventato un incubo»

«Mi appello a chi ha il potere di dare un po' di tranquillità in più al cittadino perché ultimamente tra una cosa e l'altra si è perso proprio il sonno». Romeo De Novellis, dipendente di “Mizzica”, la gastronomia siciliana che ha subito un furto la scorsa notte, lancia un grido condiviso da tanti imprenditori e titolari di locali. Nelle ultime settimane sono stati diversi i colpi messi a segno ai danni di attività commerciali che, dopo aver dovuto fare i conti con il Covid, adesso sono alle prese con un'altra emergenza. «Non me la prendo con polizia e carabinieri ma servono più controlli di notte. È un periodo pazzesco, per noi commercianti è diventato un incubo, la notte non si dorme più tranquilli. Il mio collega è arrivato alle 6, sarà successo intorno alle 4.30. Abbiamo trovato il vetro tutto rotto e riversato all'interno del locale. Hanno rubato la cassa, per fortuna non c'era tanto. È più un fastidio a volte che un danno, il disturbo che ti hanno creato e che ci costringerà a prendere una nuova vetrina. Ma serve più sicurezza».