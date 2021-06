Paura sulla Salerno-Avellino: auto in fiamme all’altezza di Fisciano Lunghe code e traffico in tilt

Paura oggi pomeriggio sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Lungo la carreggiata sud, in direzione di Salerno, un'auto, per ragioni ancora in corso di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme all'altezza dell'uscita di Fisciano. Fortunatamente, il conducente del veicolo è riuscito a scappare via. Sul posto sono giuste le forze dell'ordine e le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e rimosso la carcassa del veicolo. Lunghe code e traffico in tilt.