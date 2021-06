Parroco aggredito a Bellizzi, la vicinanza della sindaca di Battipaglia "Certi gesti sono inspiegabili, si può provare soltanto sgomento e indignazione"

Anche la comunità di Battipaglia si stringe intorno al parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Bellizzi, Padre Franco De Crescenzo aggredito lo scorso sabato da un 32enne del posto. Il parroco, dopo le cure mediche del caso, è tornato a casa in parrocchia mentre l'aggressore è stato arrestato e condotto al carcere di Fuorni.

"Certi gesti sono inspiegabili, si può provare soltanto sgomento e indignazione. Tra questi va senz'altro annoverata la vile aggressione subita sabato scorso da Padre Franco De Crescenzo ad opera di un balordo, con quest'ultimo che è stato identificato e tratto successivamente agli arresti." Ha scritto la sindaco di Battipaglia Cecilia Francese.

"Operante presso il "Sacro Cuore di Gesù" in Bellizzi, ma in passato Sacerdote nella nostra chiesa "Santa Maria della Speranza", Padre Franco è un uomo di fede, che ha offerto la sua vita a sostegno degli ultimi; è una guida spirituale per tutti noi, insomma, e quello che ha subito appena qualche giorno fa ci addolora profondamente.

Confidando nella massima fiducia degli organi inquirenti, che faranno piena luce sull'accaduto, il Sindaco, Cecilia Francese, l'amministrazione comunale e la città tutta, manifestano piena solidarietà e vicinanza a Padre Franco, con l'augurio che possa tornare presto a svolgere in pieno le sue funzioni." Il messaggio di vicinanza dell'amministrazione comunale.