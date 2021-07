Notte di incendi, brucia ancora il salernitano Fiamme nel vallo di Diano e Alburni, 4 roghi a Eboli in contemporanea

Notte di fiamme nel Vallo di Diano e negli Alburni. Diversi gli incendi verificatisi tra Salvitelle e Auletta, nel pomeriggio invece ad Auletta e a Magorno, frazione di Montesano sulla Marcellana

Per ore protezione civile e vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Mentre a Eboli in serata ben 4 i roghi scoppiati contemporaneamente.