Ancora fiamme nel Salernitano, incendio ad Ascea nei pressi di alcune abitazioni Fiamme anche nel Vallo di Diano

Ancora una domenica di fiamme nel Salernitano. Brucia Ascea, nella frazione di Santa Maria. Un vasto incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi è sta distruggendo ettari di vegetazione. Paura anche per le abitazioni vicine, sospinte dal vento, infatti, le fiamme stanno risalendo la collina minacciando villaggi, case e strutture della zona, alcune delle quali sono stati evacuati. Sul posto volontari e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino, oltre agli operai della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, al lavoro per cercare di domare il rogo. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio.

Intanto, fiamme anche nel Vallo di Diano. Nel pomeriggio di oggi si sono sviluppati due incendi, il primo a Teggiano, in un campo agricolo, il secondo a Sala Consilina. Solo grazie al tempestivo intervento delle Squadre Antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano si è riusciti ad evitare il peggio, circoscrivendo e domando le fiamme.