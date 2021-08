Scippano un'anziana a Scafati: 31enne arrestata dalla Polizia Municipale Aveva asportato una collana d'oro ad una 82enne, caccia al complice

È stata arrestata questa notte dalla Polizia Municipale una donna di 31 anni originaria di Nocera dopo aver scippato la collanina d'oro al collo di una anziana signora scafatese che si trovava a piedi nei pressi di casa. Una pattuglia della polizia municipale comandata di servizio per il controllo del territorio si è posta all'inseguimento di due soggetti che a bordo di una moto, poi risultata rubata, avevano appena asportato una collana d'oro alla signora di 82 anni. Dopo un rocambolesco inseguimento, nonostante i due soggetti abbiano percorso contromano vie del centro, sono stati raggiunti ed uno di loro è stato arrestato. L'altro identificato è attivamente ricercato. Si tratta di pluripregiudicati con decine di reati specifici commessi in passato. La moto è stata recuperata ieri mattina a Castellammare di Stabia. Grazie alle immagini della video sorveglianza ed una breve attivita info investigativa diretta dal comandante Salvatore Dionisio è stato inoltre possibile accertare che gli stessi avevano commesso un altro furto domenica scorsa sempre a Scafati. Per la 31enne, dopo la notte trascorsa in camera di sicurezza al comando della polizia municipale di Scafati, si sono aperte le porte del carcere di Salerno.