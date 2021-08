Ravello, parcheggio abusivo in area sequestrata: arrestato 70enne L'uomo svolgeva l'attività abusivamente in un fondo in località Castiglione

Aveva realizzato un parcheggio abusivo in un'area sottoposta a sequestro. Arrestato dai carabinieri della compagnia di Amalfi, nella giornata di domenica, un 70enne già noto alle forze dell'ordine. L’operazione, condotta dai Carabinieri di Ravello, è scattata a seguito di diverse segnalazioni pervenute al 112 da parte di cittadini, stanchi di vedere il continuo andirivieni di vetture all’interno del terreno, in località Castiglione.

A seguito dei controlli, i militari hanno constatato che, effettivamente, numerosi turisti, “guidati” dall’uomo, che dal ciglio della strada indicava loro la presenza di parcheggi, lasciavano la loro auto in sosta nella sua proprietà per tutta la giornata, andando poi a godersi la giornata di mare. Dopo esser stati fermati dalle forze dell'ordine, diverse persone hanno anche dichiarato di aver pagato dai 10 ai 20 euro per posteggiare il loro mezzo.

Vista la flagranza nel reato e le numerose violazioni commesse, l'uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito ed arrestato per il reato di violazione di sigilli aggravata. Al 70enne sono stati anche sequestrati circa 250 euro, provento dell’attività. Si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.